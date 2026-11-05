Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK’tan teknoloji girişimcilerine finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık desteği

Girişimcilik ekosisteminde yeni teknolojilerin etkisiyle hızlı bir dönüşüm yaşanırken, teknoloji girişimlerinin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve yatırım süreçlerine hazırlanmaları da giderek daha fazla önem kazanıyor. Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK iş birliğiyle 4 Kasım’da gerçekleştirilen “Ask Me Anything: Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Hazırlık” etkinliğinde, girişimcilik yolculuğunun finansal boyutu ve yatırım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular teknoloji girişimleri odağında ele alındı.

Bilkent CYBERPARK’ta düzenlenen etkinlikte, girişimcilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri, yatırım süreçlerine daha hazırlıklı olmaları ve büyüme yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri finansal çözümleri daha iyi değerlendirebilmeleri üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin yer aldı. “Ask Me Anything” oturumunun moderatörlüğünü Nextven Yönetici Ortağı İsa İnci üstlenirken, Paranum(us) Kurucu Ortağı Özgür Şentürk ve METU 70 Funds Yönetim Kurulu Üyesi ve CPA Yılmaz Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Teknoloji girişimcileri için bütünsel bir yaklaşım

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada girişimcilik ekosisteminde finansal bilgiye erişimin ve güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye'de teknoloji girişimciliği ekosistemi gelişimini sürdürürken, yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesi ve girişimlerin büyüme süreçlerini sağlıklı yönetebilmesi her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Garanti BBVA olarak biz de girişimcilik ekosistemine katkımızı yalnızca finansman sağlamakla sınırlı görmüyoruz. Girişimlerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarına yönelik bankacılık çözümlerimizi mentorluk, eğitim ve iş geliştirme destekleriyle tamamlayan bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bilkent CYBERPARK ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı da bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ask Me Anything etkinliğimizle girişimcilerin finansal okuryazarlıklarını güçlendirmelerini, yatırım süreçlerine daha bilinçli hazırlanmalarını ve merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlarla değerlendirebilmelerini hedefliyoruz. Girişimcilerin finansal kararlarını daha sağlam temeller üzerinde verebilmelerine ve büyüme yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgiye ve doğru bağlantılara ulaşabilmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için finansman kadar bilgi ve deneyim paylaşımının da önemli olduğuna inanıyor, bu alandaki iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ise teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir büyümesinde finansal okuryazarlığın ve yatırıma hazırlığın önemine dikkat çekti ve açıklamasında “Teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir başarıya ulaşabilmesi, yenilikçi fikirlerin güçlü iş modellerine dönüşmesi ve finansal süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle mümkün. Bilkent CYBERPARK olarak girişimcilerimizin yalnızca teknoloji geliştirme süreçlerini değil; ticarileşme, iş geliştirme ve yatırım yolculuklarını da bütüncül bir yaklaşımla destekliyoruz. Son 2 yıldır resmi olarak Türkiye’nin en iyi teknoparkı olan Bilkent CYBERPARK’ın uzun yıllara dayanan deneyimi de bu çalışmalarımızın en önemli dayanaklarından birini oluşturuyor.

Eğitim, mentörlük, iş geliştirme, yatırımcı buluşmaları ile ulusal ve uluslararası ağlara erişim gibi farklı mekanizmalar aracılığıyla girişimlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu süreçte finansal okuryazarlığın güçlendirilmesini ve girişimcilerin yatırım süreçlerine bilinçli bir şekilde hazırlanmasını önem taşıyan konular arasında görüyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, girişimcilerimizin finansal yetkinliklerini geliştirmeleri, yatırım süreçlerini daha etkin yönetmeleri ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmaları açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.”

Girişimcilere özel hizmet modeli

Garanti BBVA, teknoloji girişimlerinin farklılaşan nakit akışları, büyüme hızları ve finansman ihtiyaçlarından hareketle girişimcilere özel bankacılık hizmetleri sunuyor. Teknoloji Girişimcileri Hizmet Modeli ile İstanbul İstinye Park ve Ankara Bilkent şubelerinde yalnızca teknoloji girişimcilerine hizmet veren Müşteri İlişkileri Yöneticileri aracılığıyla girişimlerin ihtiyaçlarına uygun bankacılık çözümleri sunulurken, girişimlerin iş yapış biçimleri ve büyüme ihtiyaçları da yakından takip ediliyor.

Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen Tematik Destek Programı kapsamında ise teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve kuruluş tarihinden itibaren en fazla üç yıl geçmiş yeni teknoloji girişimcilerine 1 milyon TL’ye, KOBİ’lere ise 10 milyon TL’ye kadar kredi imkânı veriliyor.

Girişimcilik ekosistemine yönelik Garanti BBVA Partners Tech programı kapsamında teknoloji girişimlerine mentorluk, eğitim, ofis alanı, iletişim ve iş geliştirme desteği sunulurken, girişimciler bankanın kurumsal bilgi birikimi ve geniş ağıyla da buluşturuluyor. 2015 yılında başlayan program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 65 girişimin gelişim yolculuğuna eşlik edildi. Programın 10. döneminde Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com desteklenen girişimler arasında yer aldı.