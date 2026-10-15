Garanti BBVA ve Zorlu PSM’den gençler için iş birliği devam ediyor - Son Dakika
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Garanti BBVA ve Zorlu PSM’den gençler için iş birliği devam ediyor

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Garanti BBVA ve Zorlu PSM’den gençler için iş birliği devam ediyor
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Garanti BBVA ve İstanbul’un önemli kültür-sanat merkezlerinden Zorlu PSM, geçtiğimiz yıl gençlerin sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri iş birliğini yeniliyor. 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni dönemde, Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olan etkinliklerde geçerli Garanti BBVA Genç Bilet kategorisiyle 18–25 yaş arasındaki tüm gençler %25 indirimli bilet satın alabilecek. Garanti BBVA Bonus Genç müşterileri ise %50 indirim avantajından yararlanırken ücretsiz vestiyer ayrıcal

“Garanti BBVA Genç Bilet’in yeni döneminde indirim oranları artıyor: Tüm gençlere %25, Bonus Genç müşterilerine %50 indirim fırsatı”

İş birliği kapsamında, Zorlu PSM bünyesinde yer alan Garanti BBVA Genç Alan, üniversite öğrencilerini ücretsiz olarak ağırlamaya, gençlere bir araya gelebilecekleri ve atölyelere katılabilecekleri bir alan sunmaya devam edecek. Alanda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi gençlerin kültür-sanatla buluşmaları ve yeni deneyimler kazanmaları desteklenecek.

Garanti BBVA Genç Bilet kategorisi, tüm bilet satış platformlarında ve biletler üzerinde aynı isimle yer alarak gençlere sunulan indirim avantajının kolayca takip edilmesini sağlayacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik Zorlu PSM ile iş birliklerinin devamıyla ilgili şunları söyledi:

“Gençleri finansal ihtiyaçlarının ötesinde, hayalleri, hedefleri, sosyal yaşamları ve kariyer yolculuklarıyla bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olmayı, ihtiyaçlarını anlayan ve gelişimlerine katkı sağlayan bir yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımımızı gençleri dinleyerek ve değişen ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak şekillendiriyoruz. FutureBright Group ve anbean ile gerçekleştirdiğimiz ‘Türkiye’nin Gençleri’ araştırmasında gençlerin %41’inin yüz yüze sosyalleşmeyi tercih ettiğini, %31’inin ise çevrim içi ve yüz yüze sosyalleşmeyi dengeli biçimde sürdürdüğünü görüyoruz. Araştırma aynı zamanda gençlerin kültür-sanat deneyimlerine katılımında yalnızca bilet fiyatının değil; ulaşım, zaman, planlama ve arkadaşlarla organizasyon yapma gibi unsurların da etkili olduğunu gösteriyor. Bu bulgular bize gençlerin bir araya gelebilecekleri, paylaşabilecekleri ve yeni deneyimler yaşayabilecekleri alanların hâlâ ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

“Zorlu PSM ile sürdürdüğümüz iş birliği de bizim için bu yaklaşımımızın önemli bir boyutu. Garanti BBVA Genç Bilet ile gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine daha kolay erişmelerini sağlarken, sosyal yaşamlarında yeni deneyimlere alan açmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl, bu iş birliğimizle gençlere 750’nin üzerinde etkinlikte indirimli bilet imkânı sağladık. Yeni dönemde de indirim oranlarını artırarak daha fazla gencin bu fırsatlardan yararlanmasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Gençlerin bir araya gelebilecekleri, üretebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerin hayatına dokunan, onların potansiyellerini ortaya koymalarına ve kendi yollarını çizmelerine katkı sağlayan iş birlikleriyle gençlerle birlikte geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz.”

Garanti BBVA ve Zorlu PSM’den gençler için iş birliği devam ediyor

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Garanti BBVA ile iş birliklerinin devamıyla ilgili şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon Garanti BBVA ile başlattığımız iş birliğiyle hem gençlerin kültür-sanata erişimini kolaylaştırmayı hem de Zorlu PSM’yi kendilerini ait hissedebilecekleri, keşfedebilecekleri ve ilham alabilecekleri bir buluşma noktasına dönüştürmeyi hedefledik. Garanti BBVA Genç Alan ve Genç Bilet uygulamasıyla gençlerin hem sanatla hem de birbirleriyle daha güçlü bir temas kurabilecekleri yeni bir deneyim ortamı oluşturduk.

Yeni sezonda bu iş birliğini daha da büyüterek daha fazla gence ulaşmayı, farklı sanat disiplinleriyle tanışmalarını ve kültür-sanat ekosisteminin aktif bir parçası olmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Gençlerin sanatla bugün kurduğu ilişkinin, geleceğin kültür-sanat dünyasını şekillendireceğine inanıyoruz. Bu ortak vizyonu bizimle paylaşan ve yeni nesillerin sanatla buluşmasına güçlü bir destek sunan Garanti BBVA’ya teşekkür ediyoruz.”

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