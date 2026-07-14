Garanti BBVA’dan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Yerel Gücü Destekleyen İş Birlikleri - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Yerel Gücü Destekleyen İş Birlikleri

Garanti BBVA’dan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Yerel Gücü Destekleyen İş Birlikleri
14.07.2026 14:52
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Garanti BBVA, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Balıkesir ve Antalya’da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında 410 bine yakın esnafı avantajlı bankacılık çözümleriyle buluşturuyor. Program kapsamında esnaf; üyelik aidat avantajlarından kampanyalara, taksit imkanlarından özel bankacılık çözümlerine kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârların finansal süreçlerini kolaylaştırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiği iş birliklerini yaygınlaştırıyor. Banka Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Balıkesir ve Antalya’da hayata geçirdiği anlaşmalar kapsamında yaklaşık 410 bin iş yeri sahibine özel avantaj ve ayrıcalıklar sunuyor.

Garanti BBVA’nın Bonus Business altyapısıyla sunulan program kapsamında iş yeri sahipleri; oda üyelik aidatlarını Bonus’a dönüştürebilirken, aynı zamanda taksit imkanları, kampanyalar, avantajlı bankacılık ürünleri ve anlaşmalı iş yerlerinde özel fırsatlardan yararlanabiliyor. Program, esnafın günlük iş akışlarını destekleyen çözümler sunmanın yanı sıra onlar için finansal süreçlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

“‘Birlikte Yaparız’ yaklaşımımızın sahadaki çok güçlü bir yansıması"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, yürütülen iş birliklerine ilişkin şunları söyledi: “Garanti BBVA olarak esnaf ve KOBİ’lerle kurduğumuz ilişkiyi yalnızca bankacılık hizmeti sunan bir yapı olarak değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Türkiye’nin üretim, ticaret, turizm, lojistik ve sanayi açısından öne çıkan şehirlerinde hayata geçirdiğimiz bu iş birlikleriyle esnafın finansal ihtiyaçlarını gözetirken, aynı zamanda günlük iş yüklerine, maliyet yönetimlerine ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütme hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Şu an 6 ilde aktif olan uygulamamız, ‘Birlikte Yaparız’ yaklaşımımızın sahadaki çok güçlü bir yansıması. Garanti BBVA’nın güçlü finansal altyapısı ve iş yeri sahiplerine özel çözümlerini, yerel odaların sahadaki gücüyle bir araya getirerek yerel ekonomiye somut katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Yerel ekonomiye ve esnafa çok boyutlu destek

Garanti BBVA’nın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında iş yeri sahipleri, üyelik aidat avantajlarının yanı sıra Bonus Business dünyasının sunduğu kampanya ve taksit imkanlarından da yararlanabiliyor. Program kapsamında ayrıca esnaf ve sanatkârlara özel bankacılık ürünleri ve yerel iş birlikleri doğrultusunda çeşitli alışveriş avantajları da sunuluyor.

Garanti Bankası, Balıkesir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Finans, Mersin, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’dan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Yerel Gücü Destekleyen İş Birlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Yerel Gücü Destekleyen İş Birlikleri - Son Dakika
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