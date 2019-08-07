"Gardaşlık Festivali" kapsamında Serdar Ortaç Sivaslılar ile buluştu
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"Gardaşlık Festivali" kapsamında Serdar Ortaç Sivaslılar ile buluştu Serdar Ortaç'a, askerlik fotoğrafı sürprizi Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser veren Serdar Ortaç'a sürpriz yapılarak askerlik fotoğrafları hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
"Gardaşlık Festivali" kapsamında Serdar Ortaç
Sivaslılar ile buluştu
Serdar Ortaç'a, askerlik fotoğrafı sürprizi
Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser veren Serdar Ortaç'a sürpriz yapılarak askerlik fotoğrafları hediye edildi.
SİVAS - Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser veren Serdar Ortaç'a sürpriz yapılarak askerlik askerlik fotoğrafları hediye edildi.
Sivas kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gardaşlık Festivalinin son programında ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Kongre müzesi bahçesinde sevenleri ile bir araya gelen Ortaç, hayranlarını sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi. Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan
, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sonunda askerlik görevini Sivas'ta yapan Ortaç'a, askerlik fotoğrafları hediye edildi. Askerlik fotoğrafları hediye edilen Ortaç ise duygu dolu anlar yaşadı.
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