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Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI

13.11.2021 10:17
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da 5 gün önce işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan garson Efrayim Babadağ'ın (46), 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da 5 gün önce işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan garson Efrayim Babadağ'ın (46), 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Erdal Çelik tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde 8 Kasım günü, restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve göğsüne 3 kurşun isabet eden Babadağ, yaşamını yitirdi. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Duyar ise hafif yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin taksi ile olay yerine geldiğini belirledi. Plakası tespit edilen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin bir lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı. Söz konusu sitede güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik olduğu belirlendi.

Yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, siteden ayrılan 3 otomobile binenlerin de Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı saptandı. Plakaları tespit eden otomobillerden biri Çankaya'da durdurulup içindeki Ercan G. ile Adana girişinde durdurulan diğer otomobillerdeki Nurullah B. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. Saldırıyı yapan Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

4 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLENİN KUZENİ ÇIKTI

Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Murat Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Babadağ'ın şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Efrayim Babadağ'ın, çalıştığı restoranda çıkan kavgada Murat Çelik'in yaşamını yitirmesi ardından yakın çevresine, olaydan kaynaklı tanımadığı numaralardan aranarak tehdit edildiğini, bu yüzden işe gidip gelirken farklı güzergahları kullandığını söylediği ifade edildi.

'TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM'

8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, yaklaşık bir ay önce Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, Burada herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce Batman'da memurdum, radikalliğim sebebiyle bu görevimden istifa ettim. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Ailemin veya akrabalarımdan kimsenin bu olaydan haberi yok. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI
Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI

Murat Çelik, Erdal Çelik, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GARSON CİNAYETİ KAN DAVASI ÇIKTI - Son Dakika


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