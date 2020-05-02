Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor

Manchester United efsanelerinden eski İngiliz futbolcu Gary Neville, Portekizli yıldızın Pele'yi 'tahtından etmek' istediğini söyledi.









Sky Sports'a konuşan Neville, Cristiano Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmayı planladığını ve Pele'nin 1000 gollük kariyer rekorunu kırmak istediğini ifade etti:



"Ronaldo'nun dünyanın en iyisi olma dürtüsü inanılmaz bir şey. O, beraber oynadığım futbolcular arasında bireysel başarıların onun için önemli olduğunu açıkça ilan eden birkaç isimden biriydi. Sadece en iyisi olmak istiyordu ve bunca yıl yaptıkları kesinlikle olağanüstü. Başarıları inanılmazdı ve bunun için çok çalıştı.



"TEK AMACI TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ OLMAK"



Kendini işine adamak, olabildiği kadar fit kalmak ve gol atmak... Bu bir takıntı. Bence profesyonelliğini her sene yükseltti ve ilerledi. Bence Ronaldo'nun Pele'nin rekorunu kırmak gibi bir planı var. Tüm zamanların en iyisi olmak istiyor ve tek amacı bu."



