GASİMEP'te yeni eğitim öğretim yılı öğrenci seçmeleri tamamlandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci seçmeleri tamamlandı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında bu yıl başvuruda bulunan 118 öğrencinin Mesleki Beceri Testi'ne (MEBET) ön kayıt başvurusu alındı ve 111 öğrenci seçmelere çağrıldı.

Katılımcılar eşliğinde tek tek değerlendirilen öğrencilerden başarılı bulunan 51 öğrencinin Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıtları yapıldı.

Kayıt yaptıran öğrencilere GSO Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıda oryantasyon ve firma eşleştirilmeleri hakkında bilgiler verildi.

Firma eşleştirmeleri yapılan öğrencilerin sigorta işlemleri de başlatıldı.

-GASİMEP

GASİMEP, Milli Eğitim Bakanlığının İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulanmaya başlandı.

Projeyle Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Geçen eğitim öğretim yılından başlayarak GASİMEP uygulamalarında ikili mesleki eğitim çerçeve öğretim programlarının uygulanabilmesi açısından GSO-MEM ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 7 farklı alan ve 9 dalda mesleki açık öğretim programları açılarak, iş ve işlemlerinin iki kurumun koordineli olarak yürütmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği verilmesi gereken işletmede mesleki eğitim öğretim hizmetlerinin GSO üyesi işletmelerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmesi sağlanıyor.