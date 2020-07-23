Gastronomi kenti Gaziantep kırmızıya boyandı - Son Dakika

Gaziantep'te haftalardır etkili olan yüksek sıcaklık, kış sofralarının vazgeçilmezi haline gelen kurutmalıklarla yaradı. Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler, kenti kırmızıya boyadı.

Gaziantep'te etkisini arttıran sıcak havalarla birlikte kurutmalık mevsimi de başladı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen ve gastronomi kenti Gaziantep'in de simgelerinden biri olan kurutmalık sebzeler, kentteki arazileri rengarenk hale getirdi. Kurutmalığın yoğun olarak yapıldığı kentlerden Gaziantep'te her gün milyonlarca sebze tek tek elle oyularak, 45 ve 50'şerli sıra halinde ipe diziliyor. Kurutulmak için "çatı" olarak adlandırılan sırıklara gerilen biber, patlıcan ve kabak gibi sebzeler günlerce güneş altında bırakılarak kurutuluyor. Kentte 43 dereceleri aşan sıcaklarda günlerce kurutulan biberler 8-10 günlük süre zarfından kuruyup kırmızı rengini aldıktan sonra çürükleri ayıklanıyor. Kurutmalıklar daha sonrasında satışa ve yemeye hazır hale gelerek, sofralardaki yerini almak üzere yola çıkıyor.

8-10 günde kuruyup kırmızı rengini alıyor

Kentte kurutma işiyle uğraşan Nazmiye Kaya, kurutma mevsiminin başladığını belirterek, "Biber toplanıyor, oyuluyor. Sonrasında da ipe çekiliyor ve çatı denilen direklere seriliyor. Serildikten sonra 8-10 gün içerisinde kuruyor. Kuruyan ürünleri de toplayıp ya satıyoruz yada depolara kaldırıyoruz" dedi.

Asiye Özyapı isimli çalışan ise "Biberler tarlalardan ekilip biçildikten sonra içi oyulmaya götürülüyor. İçi oyulduktan sonra da ipe dizilip buraya getiriliyor. Biz de burada gelen ipe sarılı biberleri çatıya seriyoruz. Biberler bir hafta gibi bir sürede sıcak havada kuruyup kırmızı rengini alıyor. Sonrasında da topluyoruz ürünleri. Toplanan ürünler de depolara gönderilip yurt içi ve yurt dışına satışa gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

" Avrupa'ya, Uzak Doğu ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere ihraç ediliyor"

Mehmet Özyapı isimli çalışan da kurutmalıkların özellikle yurt dışında pek çok noktaya ihraç edildiğini aktararak, "Kurutmalıklar burada hazır olduktan sonra genelde ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa'ya, Uzak Doğu ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere ihraç ediliyor. Yani bu kurutmalık işi her yıl beşinci yada altınca ayda başlar yağmur mevsimine kadar devam eder" şeklinde konuştu.

"40-50 derece sıcakta çalışıyoruz"

Kurutmalık işinde çalışan 18 yaşındaki Mehmet Veysel Özyapı ise "Yaptığımız iş çok zor bir iş çünkü gün boyu güneşin altında çalışıyoruz. Bazen sıcaklık 40-50 dereceleri buluyor. O da bizi biraz yoruyor ama işimiz iyi. Günde mesele 400 ip biber dizdiğimiz zaman 200 lira para kazanıyoruz ama bu kolay değil" diye konuştu. - GAZİANTEP