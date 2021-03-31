GATHİB, Türk kumaşını tanıtmak için "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" düzenliyor

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" düzenliyor.

GATHİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" ile ürün çeşitliliğinin arttırılması ve genç girişimcilere yeni kapılar açılması hedefleniyor.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, jüri heyetinde yer alan moda tasarımcısı Dilek Hanif ile Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Seval Uyanık'ın katıldığı tanıtım toplantısında yarışmanın kapsamı, hedefleri ve işleyişi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Koçluğunu Dilek Hanif'in üstendiği yarışma, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunulması amaçlanıyor. Kumaş sektörüne yönelik ulusal, uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, katılımcıları uzmanlarla buluşturacak bir platform oluşturmasıyla da dikkati çekiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fikret Kileci, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Gaziantep'ten geçen yıl 653 milyon 924 bin dolar kumaş ihracatı yapıldığını aktaran Kileci, şöyle devam etti:

"Özgün ve yenilikçi tasarımlarla bu alandaki gücümüzü daha da artıracağımıza inanıyoruz. Kumaş seçimi tasarımın başarısında çok önemli bir role sahip. Moda hareketlerinin geçmişine bakıldığında bunun birçok örneğini görmek mümkün. Değişen dünya ile tüketicilerin de tasarımcıların da öncelikleri değişiyor. Bizler de bu yarışma ile önceliklere cevap verecek, yeni trendler oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün dünyaca ünlü isimler ve stil ikonları tarafından tercih edilen Dilek Hanif markası, tüm dünyaya yayılma ve moda devleri arasında yer alma başarısı ile Türkiye adını uluslararası arenada gururla temsil etmekte. Kendisinin koçluğunun yarışmamıza büyük katkı sağlayacağına eminiz ve desteklerinden ötürü kendisine teşekkürlerinizi sunuyoruz."

Yarışmaya başvurular 17 Mayısa kadar "dokusundasanatvar.org" adresinden yapılabilecek. Sonuçları ekim ayında açıklanacak yarışma sonucunda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken ilk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkanına sahip olacak. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste ise GATHİB'in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi'nden "Eğitim Programı Ödülü" verilecek.