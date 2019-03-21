Son Dakika Haberleri: Gaün'de Çanakkale Konferansı

Gaün'de Çanakkale Konferansı

25 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Dr. Suat Önal tarafından "Çanakkale Ruhu, Milli İrade ve Gençlik" konferansı verildi.

Gaün'de Çanakkale Konferansı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Dr. Suat Önal tarafından "Çanakkale Ruhu, Milli İrade ve Gençlik" konferansı verildi.

Yüksekokul Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında Dr. Suat Önal, "Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 104 yıl geçti. Bugün bu zafer Türkiye'nin her bölgesinde kahramanlıklarıyla hatırlanıyor ve anılıyor. Çanakkale Zaferi, umudun, azmin ve inancın simgesidir. Çanakkale ruhu birlik ve beraberliğin gücünün gösterisidir" dedi. Dr. Önal, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir mücadele olmadığını, bu topraklarda buna benzer mücadelelerin hep yaşanmış olduğunu belirterek, son olarak yakın geçmişte, 15 Temmuz 2016'da milletimizin, vatan sevgisi, cesaret ve azmini ortaya koyarak yüzyılın ihaneti olarak kabul edilen hain teşebbüse karşı bir destan yazıldığını vurguladı. Dr. Önal, "Ellerinde silahları olmayan milletimiz, tıpkı Çanakkale mücadelesinde olduğu gibi ilahi güçten destek alarak vatanı için canını feda etmiştir" diyerek, ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için Çanakkale ruhuna ihtiyacımızın olduğunu ve gençlere bu ruhun aşılanması gerektiğini söyledi.

Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Yöneticileri ve Üyelerinin yanı sıra Yüksekokul idari, akademik personeli ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Dr. Suat Önal'a GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından plaket verildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Suat Önal, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe Maçından 3 Puan Alacağımıza İnanıyorum Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti Kameni'den Comolli'ye Rest: Paramın Tamamını Verin İrfan Can Kahveci, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 12:51:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaün'de Çanakkale Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]