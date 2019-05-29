GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün başarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Sekizinci Sanat Topluluğu üyeleri ve Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk, Toros Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Şenliği'ne katılarak, şenlikler kapsamında düzenlenen workshop ve...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Sekizinci Sanat Topluluğu üyeleri ve Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk, Toros Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Şenliği'ne katılarak, şenlikler kapsamında düzenlenen workshop ve yarışmalarda GAÜN'ü temsil etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplam 3 kategoride 27 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmalar kapsamında, GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, tüm dereceleri alarak büyük bir başarıya imza attı.

Üniversite kategorisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Süleyman Emre Küçükyavuz altın, Sümeyye Serttaş gümüş ve Bilge Uyan bronz madalyanın sahibi oldu.

Festival kapsamında GAÜN Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk ve Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Kayran tarafından bir de panel düzenlendi. Etkinliğe Mersin ve diğer illerden gastronomi ve aşçılık alanından birçok kişi katıldı.

Yarışma sonunda GAÜN Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk, desteklerinden dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül'e ve GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Özkanlı'ya teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

19 yaşındaki gencin feci sonu!

Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı