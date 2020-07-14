GAÜN Rektörü Gür'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gür mesajda, "Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuş, hainler tarihin kara sayfalarında yerini almıştır" ifade etti.

15 Temmuz için "Tarihin kaydettiği en hain işgal girişimi" ifadelerini kullanan Rektör Gür, "Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuş, hainler tarihin kara sayfalarında yerlerini almıştır. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir" ifadelerini kullandı. Mesajının devamında, Milli irade ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olan yüce milletimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlarda toplandığını ve vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 249 şehit verildiğini hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Hainlerin karşısında yediden yetmişe birleşerek, bu şerefli mücadelede vatanını savunan aziz milletimiz; cesareti, dirayeti, iman gücü, kararlı ve dik duruşuyla birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. Türkiye kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken tüm dünya mazlum ve mağdurlarına da umut ışığı olmuştur. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede milletimiz vatanına, bayrağına ve birliğine yapılan bu büyük ihaneti unutmayacak ve affetmeyecektir. Vatan sevdasıyla bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün dünyaya haykırıyoruz; bu vatanı, bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Daima vatan müdafaa nöbetinde olacağız. Pandemi sürecinde de; maskemizi takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek Senato üyelerimiz ile meydanda olacak ve nöbet tutacağız. Bu duygularla 15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP