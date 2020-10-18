Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti - Son Dakika

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun yaşamını yitirdi. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)