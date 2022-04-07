Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi - Son Dakika

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.
Kaynak: İHA
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