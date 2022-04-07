Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

07.04.2022 10:09

Gelen son dakika haberine göre Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.

Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi
Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi
Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi
Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi - Son Dakika


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