Son Dakika › Güncel › Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı - Son Dakika
Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:36 Kaynak: AA
Son Dakika Eşini silahla yaralayıp intihar etti Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 20 yaş altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi