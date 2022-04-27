Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı - Son Dakika
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı

27.04.2022 16:12
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kişisel bilgilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirmek suçundan tutuklanan İbrahim Haskoloğlu serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmış, aynı günün akşamı da tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

AVUKATI DUYURDU

Kararı Twitter hesabından duyuran Haskoloğlu'nun avukatı, "Müvekkilimiz İbrahim Haskoloğlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi


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İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Cumhuriyet, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçundan tutuklanmıştı - Son Dakika


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