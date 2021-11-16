Üye Girişi
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin - Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

16.11.2021 08:28

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı hakkında konuşurken, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" sözlerine yer verdi. Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, "CHP usulü helalleşme" sözlerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu. Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin, verdiği örnekle tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

"CHP USULÜ HELALLEŞME"

Gültekin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından alıntılayan ve "CHP usulü helalleşme" yorumunu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP kanalı Halk TV'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza 'Ülkeden özür dileyin.' çağrısı yapıyorlar." dedi.

Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Levent Gültekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şekere zam geldi 08:19 Şekere zam geldi Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı 07:46 Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak 00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde 23:59 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
08:28 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin
08:24 Son Dakika! Bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu?
08:19 Şekere zam geldi
08:01 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı
07:46 Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
Son Dakika! Bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Son Dakika! Bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu?         
08:24
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
07:43
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı         
00:25
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 08:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement