Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti

02.06.2023 00:21

Deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında vefat etti.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir Şişli'de bir özel hastanede tedavi gören deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti

BAKANLIK TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli " Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", " Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

EMRE KONGAR İLE PROGRAM HAZIRLADI

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı isimli programı hazırlayan Barlas, NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenledi. Barlas, Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılında gazeteci Canan Barlas ile evlenerek iki çocuk sahibi olmuştu.

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Mehmet Barlas, Güncel, Son Dakika

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