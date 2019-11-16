Gazeteci Oktay Ekinci anıldı

Gazeteci ve yüksek mimar Oktay Ekinci, vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen panelde anıldı.

Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde, "Oktay Ekinci anısına, çevre ve kent mücadelelerini konuşuyoruz" başlıklı panel düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray, Ekinci'nin, Muğla Belediyesinde İmar Müdürlüğü yaptığı dönemde kültürel ve doğal varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattığını söyledi.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Ekinci'nin, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli isimlerden olduğunu ifade etti.

Mimarlar Odası Muğla Şubesi Başkanı Öncü Başoğlan da Ekinci'nin yazılarında insan ve doğa merkezli bir bakış açısı olduğunu, kendilerine yol gösterdiğini dile getirdi.