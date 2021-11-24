Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında vefat eden gazeteci Sefa Özkaya'nın cenazesi, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

Gazeteci Özkaya için Dikili Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Özkaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Annesi Sebahat Özkaya oğlunun tabutunun başından ayrılmadı.

Sefa Özkaya'nın yeğeni Erhan Mındız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Coşkulu, iyi, bilgili bir insandı. Sadece öğrenen değil öğretmeyi de seven bir insandı. Hepimizde emeği vardı. Benim için de baba gibiydi." dedi.

Gazeteci Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Dikili Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra mesleğe 1988'de Millet gazetesinde başlayan, Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansında da bir süre çalışan Özkaya, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Hürriyet gazetesinden 2016'da emekli olan Özkaya, bir süredir Dikili'de yaşıyordu.

Özkaya, Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Özkaya, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.