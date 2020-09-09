Gazeteci Şeref Kahraman'ın acı günü - Son Dakika

Bir süredir kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Abdullah Kahraman, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Felahiye 'nin Alabaş köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailenin yakınları ve Kahraman'ın meslektaşları katıldı.

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