Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü - Son Dakika

Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü

6 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik'in anma programı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenemeyecek.

Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik'in anma programı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenemeyecek.


Bu yıl ölümünün 15. yıl dönümü olan ve her yıl 1 Nisan'da çeşitli etkinlikler ve törenlerle anılan merhum gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik için, bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecek. Bozgeyik için, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve ailesi tarafından her yıl mezarı başında anma töreni düzenleniyordu.


Vahittin Bozgeyik


1945 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Devehöyük köyünde dünyaya gelen Vahittin Bozgeyik, ilk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'te yaptı. 'Güney Sokaklarında' isimli şiir kitabını daha lise öğrencisiyken 1966 yılında yayınlayan Vahittin Bozgeyik, 1966 yılında Hisar Dergisi tarafından Türkiye çapında yapılan liselerarası şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. 1971 yılında Türk Sineması'nda karakter rollerinde oynadı. Daha sonra profesyonel tiyatro oyuncusu olarak Ankara'da Kavaklıdere ve Mithatpaşa tiyatrolarında sahneye çıktı. Askerlik döneminden sonra emekli oluncaya kadar sürecek olan profesyonel gazetecilik hayatına, 1969 yılında Gaziantep Zafer Gazetesi'ni kurarak başladı. Yıllarca Gaziantep'te gazetecilik yapan Bozgeyik, televizyon program yapımcılığı ve yönetmenliği de yaptı. Birçok yerel televizyonda kültür ve sanat ağırlıklı programlar yapan ve sürekli sarı basın kartı sahibi olan Bozgeyik, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.


Ezo Gelin'in mezarının doğduğu yer olan Gaziantep'in Dokuzyol köyüne getirilmesinde büyük çaba sarf eden Bozgeyik, gazeteci ve yazarlığının dışında şiir ve besteleriyle de adından söz ettirmişti. Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üyesi olan Bozgeyik'in, yaptığı birçok beste yerel ve ulusal sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik'in, 'Hesapta Yoktu' isimli bestesi de sanatçı Selda Bağcan tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik'in ölümünden kısa bir süre önce yazdığı 'Unutuldun' isimli bestesi ise, Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik, 2 Nisan 2005'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Kalp Krizi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:02 Kaynak: İHA

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