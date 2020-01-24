Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı

6 saat önce

Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sarıyer'de adının verildiği parkta anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı, System.String[]

Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sarıyer'de adının verildiği parkta anıldı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törene, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile vatandaşlar katıldı.

Mumcu'nun sözlerinin vatandaşlar tarafından seslendirildiği törenin sonunda, yazarın fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

Gökan Zeybek, Mumcu'yu yaşatmak için onun ilkelerini sonsuza kadar korumaya gayret edeceklerini söyledi.

Şükrü Genç de Uğur Mumcu ve onun gibi diğer toplum önderlerinin bir ışık yakabilmek için ölümü bile göze aldıklarını belirterek, "Bu ülke insanı için hiçbir ayrım yapmadan herkes için daha iyi bir dünya için mücadele ettiler. Bizler de bugün onlar için bir araya gelmeliyiz. 'Unutma' diyor ya hani Uğur Mumcu. Bunu halka anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]