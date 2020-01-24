Gazeteci-yazar Uğur Mumcu adının verildiği parkta anıldı - Son Dakika

Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sarıyer'de adının verildiği parkta anıldı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törene, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile vatandaşlar katıldı.

Mumcu'nun sözlerinin vatandaşlar tarafından seslendirildiği törenin sonunda, yazarın fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

Gökan Zeybek, Mumcu'yu yaşatmak için onun ilkelerini sonsuza kadar korumaya gayret edeceklerini söyledi.

Şükrü Genç de Uğur Mumcu ve onun gibi diğer toplum önderlerinin bir ışık yakabilmek için ölümü bile göze aldıklarını belirterek, "Bu ülke insanı için hiçbir ayrım yapmadan herkes için daha iyi bir dünya için mücadele ettiler. Bizler de bugün onlar için bir araya gelmeliyiz. 'Unutma' diyor ya hani Uğur Mumcu. Bunu halka anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.