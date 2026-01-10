Gazeteciler Günü'nde Gazze'ye Destek - Son Dakika
10.01.2026 11:11
Mustafa İşeri, Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekti, acıları paylaştı.

Adıyaman Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anarak, yaşanan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan İşeri, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılarda gazetecileri ve ailelerini bilinçli şekilde hedef aldığını belirterek, bugüne kadar 200'den fazla basın mensubunun katledildiğini ifade etti. Gazetecilere yapılan saldırıların amacının, dünyaya yansıyan gerçekleri örtbas etmek olduğunu dile getiren Başkan İşeri, "Gazze başta olmak üzere Filistin'de insanlık dışı muamelelerle katledilen tüm basın mensubu kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Dünyadaki tüm gazeteciler cemiyetlerinin, aydınların, yazarların ve vicdan sahibi herkesin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ayağa kalkması ve artık somut adımların atılmalıdır" dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden basın mensuplarını da unutmayan Başkan İşeri, pandemi ve depremde vefat eden gazetecilere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün basın mensuplarının yalnızca mesleki haklarının değil, aynı zamanda can güvenliklerinin ve ifade özgürlüklerinin de hatırlanması gereken önemli bir gün olduğunu sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

