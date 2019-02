Gazetecilerden Aa'ya Ziyaret

Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler ile sanatçı Hülya Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz 'ı ziyaret etti.Gazeteci Bedir Acar , Ayşe Olgun ve Samed Karagöz ile Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı'nın ziyaretinde, Türkiye 'nin kültür sanat hayatındaki gelişmeler ele alındı.Toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin kültür sanat hayatını kayıt altına almanın gelecek kuşaklara aktarılacak en önemli birikimleri de doğru adreslere ulaştırmayı sağlayacağını söyleyerek, "Bu anlamda ülkemizde canlı bir kültür sanat ortamının olduğunu söyleyebiliriz. Kültür sanat habercilerimiz çok önemli bir iş yapıyor. Alanında uzun yıllar tecrübe biriktirmiş insanlarımız sayesinde kültürel hafızamız değer kazanıyor. Bugün bu buluşma, aslında kültür sanat haberciliğimizin bir hafızaya sahip olduğunu görmek açısından sevindirici." dedi.AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğü olarak, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle ve kurumlarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Ülkemiz, sanatsal anlamda çalışmaların uluslararası alanda daha görünür olduğu bir döneme doğru gidiyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya, Türkiye'nin güzelliklerini haberlerimize taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Star Gazetesi Kültür Sanat Haberleri Editörü Bedir Acar, haber ajanslarının günlük gazetelerin vazgeçilmez haber kaynakları arasında yer aldığının altını çizerek, "Hele az elemanla çalışan kültür sanat servisleri açısından, ajans haberleri cankurtaran vazifesi görüyor. Bu anlamda AA benim en önemli haber kaynaklarım arasında yer alıyor. Son yıllarda AA'nın kültür haberciliğinde yakaladığı çok sesli çizgiyi takdir ediyorum. Kültürde her sese kulak veren, her renge yer açan AA'yı, demokrat ve sivil tavrından dolayı kutluyorum. Medyada kültür haberciliği giderek azalırken AA'nın sanata özel alan açmış olması önemli." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul 'da yıl içinde üç büyük uluslararası kitap fuarı okurlarını ağırlıyor" Yeni Şafak Gazetesi Kültür Sanat Haberleri ve Kitap Eki Yayın Editörü Ayşe Olgun da AA'nın kültür sanat haberciliğini 20 yılı aşkın süredir takip ettiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:"Ajansın bir dönem yaşam haberleriyle birleştirilen kültür sanat servisinin son üç yılda yeniden yapılandırılıp özel bir birim altında hizmet vermesini bir kültür sanat habercisi olarak çok önemli buluyorum. Bu şekilde haberlerin içeriklerinin kalitesi arttı ve daha da zenginleşti. Ayrıca yaptığı haberlerle gerek görsel gerekse haber içeriği olarak kültür sanat dünyasının nabzını büyük bir pencereden görüp ele aldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim."Özellikle İstanbul'da kültür sanat etkinliklerinin nabzının kitap ve sergiler üzerinden attığını aktaran Olgun, "Mahalle aralarında bile sanat galeri ziyarete açılıyor. Bienaller, sanat fuarlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Yine eskiden İstanbul'da tek bir kitap fuarı varken artık yıl içinde üç büyük uluslararası kitap fuarı okurlarını ağırlıyor. Ayrıca ilçelerde de kitap fuarları, sahaf festivalleri düzenleniyor. Bugün Anadolu'nun neredeyse bütün şehirlerinde kitap fuarları yapılıyor. Yazar ve okur buluşmaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yayın ve resim dünyası altın yılını yaşıyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.TRT World'de yayımlanan kültür-sanat programı "Showcase"in yapımcısı ve gazeteci-yazar Samed Karagöz de AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğü'nün her kesimden okurun ve televizyon izleyicisinin ilgisini çekebilecek haberler servis ettiğini belirterek, "Bu nedenle benim için son derece önemli. AA, sadece fotoğraflı değil görüntülü haberleriyle de televizyon kanallarının yanı sıra gazetelerin web siteleri için de kültür ve sanatın nabzını başarılı bir şekilde tutuyor. AA'nın, kültür ve sanata göstermelik olarak değil derinlemesine yer vermesinden dolayı son derece müteşekkirim." dedi.Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ise sanatçılar açısından kültür sanat haberlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Medeniyetleri oluşturan kültür sanattır. Çok ihmal ettiğimiz bu alana bakmamız gerektiğini dile getiriyoruz ama üst makamlar tarafından yapılacaklar arasında bu, önceliklerden olamıyor nedense. Dolayısıyla da unutulup gidiyor. Boş bıraktığımız bu alandan yoksunluğumuz bizden sık sık intikamını alıyor." şeklinde görüşlerini dile getirdi.Toplantının ardından Bünyamin Yılmaz, konuklarına "AA Yıllık 2018"i armağan etti.