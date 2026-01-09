Gazetecilere Destek Mesajı - Son Dakika
Gazetecilere Destek Mesajı

09.01.2026 13:22
AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, çalışan gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve haklarını savundu.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, 10 Ocak'ın fedakarca görev yapan basın emekçilerinin hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Basının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en görünür alanı, millet iradesinin en güçlü yansımalarından birisi olduğunu ifade eden Dağlı, kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan gazetecilerin, aynı zamanda toplumsal hafızayı diri tutan, demokrasinin denetim mekanizmasına katkı sunan önemli bir misyonu yerine getirdiğini bildirdi.

Dağlı, basın mensuplarının yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumsal barışa katkı sunan ve milletin ortak değerlerine sahip çıkan bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Basın sektörünün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, gazetecilerin haklarının korunması adına önemli reformları hayata geçirdiklerini bildiren Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının geliştirilmesi ve meslek onurunun korunması yönünde atılan adımlar bunun somut göstergesidir. Özgürlük ile sorumluluğun birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle, doğru, tarafsız ve etik ilkelere bağlı habercilik anlayışını her zaman destekledik. Dezenformasyonun hızla yayılabildiği günümüz dünyasında hakikati merkeze alan, kamu yararını önceleyen gazeteciliğin önemi her zamankinden daha da artmıştır."

Adana'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Dağlı, meslek ilkelerini her şeyin üzerinde tutan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

