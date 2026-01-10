Gazetecilere Yönelik Baskılara Dikkat!

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, gazetecilere yönelik baskılara dikkati çekti. Çakırözer, "Gazeteciler son bir yıl içinde ülkemizde 610 kez hakim karşısına çıktı. 39 gazeteci tutuklandı." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı binasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı yaptı. Çakırözer'e CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz eşlik etti. Türkiye'nin basın özgürlüğü noktasında 180 ülke arasında 159'uncu sırada olduğunu söyleyen Çakırözer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazeteciler son bir yıl içinde ülkemizde 610 kez hakim karşısına çıktı. 39 gazeteci tutuklandı. Furkan Karabay 201, Ercüment Akdeniz 247, Elif Akkuş 101 ve Yıldız Tar 102 gün cezaevinde kaldı. Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını fiili bir şekilde tehdit etti sayılarak 190 gün özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Halk TV'nin 5 sunucusu ve yöneticisi şubat ayında gözaltına alındı. Suat Toktaş 34 gün özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Merdan Yanardağ ile yine YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Enver Aysever'in de aralarında olduğu çok sayıda gazeteci, yeni yıla cezaevinde girdi. Hakan Tosun, İstanbul'da evine giderken uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yıl boyunca tam 95 gazetecinin gözaltına alınması hepimizi kaygılandıran bir unsur olarak karşımızdadır.

"Türkiye, basın özgürlüğü alanında dünyada 180 ülke arasında daha da geriye giderek 159. sıraya düştü"

Tele1, Habertürk, Show TV ve Bloomberg TV gibi basın kuruluşlarının aralarında olduğu çok sayıda kuruma kayyum atandı. Basın İlan Kurumu'nun politikaları nedeniyle de Anadolu'da birçok ilde gazeteler kapanmaya ya da birleşmeye zorlandı. Eleştirel habercilik yapan kanallara 53 kez ceza verildi. Bu cezaların parasal karşılığı tam 92 milyon 790 bin 898 lira olarak hesaplandı. 2025 yılında iktidarın siyasetçileri, bürokratları, vekilleri ve onların yakınlarına ilişkin rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma haberlerinin yanı sıra; 19 Mart süreci ve protestolar, kayyum atamaları, hakimler ve savcılara ilişkin iddiaları konu alan yüzlerce habere erişim engeli getirilerek halkımızın bu yolsuzlukları ve usulsüzlükleri duyması engellendi. Yaşanan bu saydığım tüm ihlaller ve kısıtlamalar sonrasında Türkiye, basın özgürlüğü alanında dünyada 180 ülke arasında daha da geriye giderek 159. sıraya düştü.

"İfade ve basın özgürlüğünü mutlaka sağlayacağız"

Halkın haber alma hakkı ve doğru bilgilenme hakkı, Cumhuriyet Halk Partisi için aktif yurttaşlığın asli unsurlarından biridir. Bu kapsamda, özgür ve demokratik bir medya ve iletişim ortamı mutlaka sağlanacaktır. Sansür ve otosansüre geçit vermeyeceğiz. Medya, iş dünyası ve devlet arasındaki ilişkiler ile medya sahipliğine ilişkin kurallar, medya özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde yeniden belirlenecektir. Basın kuruluşlarında çalışanların örgütlenme hakkı teşvik edilecektir. RTÜK; kurumsal, yasal ve idari yapısı basın özgürlüğünü garanti altına alacak şekilde ve siyasi etkilerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir kurul olarak yeniden yapılandırılacaktır. Kısaca; ifade ve basın özgürlüğünü mutlaka sağlayacağız. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür."