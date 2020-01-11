Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi - Son Dakika
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Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi

27 dakika önce

Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.

Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi. Gösteriye katılanlar ağızlarını bantlayarak, saldırıyı kınadı.

Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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