Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi - Son Dakika

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Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi
27 dakika önce
Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi. Gösteriye katılanlar ağızlarını bantlayarak, saldırıyı kınadı.
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