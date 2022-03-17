GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

17.03.2022 17:36

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan gazi Yaşar Saral (48), evinin altındaki 120 metrekarelik bodrum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu bir müzeye çevirdi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan gazi Yaşar Saral (48), evinin altındaki 120 metrekarelik bodrum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu bir müzeye çevirdi. 'Cennet bahçesi' adını verdiği bahçesine diktiği 36 fidana da şehitlerin adını veren Saral, amacının şehitlerin adını sonsuza yaşatmak olduğunu söyledi.

Başiskele ilçesinde yaşayan ve 1994 yılında vatani görevini yaptığı Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütüyle girdiği çatışma sırasında vücudunun 3 yerinden vurulan gazi Yaşar Saral, evinin altındaki 120 metrekarelik bordum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu, askeri malzemelerin, maketlerin ve bibloların olduğu bir müzeye çevirdi. Saral, 'Cennet bahçesi' adını verdiği bahçesine diktiği 36 fidana da şehitlerinin adını verdi.

Amacının şehitlerin adını yaşatmak olduğunu ifade eden Sarar, 'Evimin alt kısmını komple şehit ve gazilerimizi anmak, onları unutturmamak için çeşitli envanterlerle müzeye çevirmek istedim. İlk önce amatör başladım daha sonra büyüdü ve şehitlerimize ait şapkalar, tişörtler, eldivenler gibi kişisel eşyalar da gelmeye başladı. Bu şekilde yola çıktık ve başarılı olduğumuza da inanıyorum' dedi.

'CENNET BAHÇESİ ADINI VERDİK'

Bahçesine 36 fidan dikerek şehitlerin isimlerini veren Saral, 'Müzeyi yaptıktan sonra şehitlerimizin anısına da bir fidan dikeyim dedim. Daha sonra hepsine birer şehidimin ismini vermeye karar verdim. Şu an 36 adet fidanımızda, 36 şehidimizin ismi var. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar 200 fidanı toprakla buluşturup şehitlerimizin ismini yaşatmak için mücadele edeceğim. Bahçemize 'Cennet bahçesi' adını verdik. Şehitlerimiz inancımıza göre şu an cennetteler o yüzden buranın adı öyle oldu? diye konuştu.

'TEK AMACIMIZ ŞEHİTLER UNUTULMASIN'

Şehit yakınları ziyaretlerde bulunduğunu belirten Saral, 'Genelde aileler çok duygu yüklü oluyor. Anneler ağlıyor ya da fidanları seviyorlar. Fidanlarla konuşanlar da var, bakımını yapmak isteyenler de var. İnşallah burada yaptığımız çalışmayla şehitlerimizin adını yaşatmış olacağız. Tek amacımız şehitlerimiz unutulmasın' dedi. (DHA)

GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Gazi Üniversitesi'ndeki amfiye verildi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Gazi Üniversitesi'ndeki amfiye verildi Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı

Başiskele, Bingöl, Terör, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİ, EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement