Gazi Koşusu resmi taşıma sponsoru Audi

"Türk Yarışçılığının Derbisi" olarak nitelendirilen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen yarışlarda bu yıl Audi Türkiye taşıma sponsoru olarak yer alıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Gazi Koşusu'nun da simgesi haline gelen ve yarış kültürünün bir parçası olarak kabul gören izleyicilerin şıklığına bu yıl Audi Türkiye eşlik ediyor. Gazi Koşusu'nu takip edecek yarışseverler, Audi model araçlarla Veliefendi Hipodrumu'nda yerlerini alacaklar.

Pazar günü Veliefendi Hipodrumu'nda koşulacak olan Gazi Koşusu'nda 21 safkan İngiliz tayı mücadele edecek. '2019 yılının Şampiyon Tayı'nı belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşuyu kazanan atın sahibine Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli takdim edilecek. Gazi Koşusu'nu izlemeye gelen yarış tutkunları ayrıca, aynı gün koşulacak, Kadın Binici Dostluk Kupası, Küheylan, Ali Rıza Bey, Nene Hatun, İstiklal Savaşı, Zübeyde Hanım ve Anafartalar Koşuları'nı izleme fırsatı da bulacaklar.