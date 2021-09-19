GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI GAZİLER GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 19 Eylül Gaziler Günü anma programı gerçekleştirildi. Programda şehit ve gazilerin yakınları söz aldı.

19 Eylül Gaziler Gününde Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı Haziresi Tarihi Beyazıt Sahaflar Çarşısı'ndaki program saygı duruşu ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahde Vefa Platform Başkanı Nurlan Kırlak, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadın Kolu Başkanı Burcu Karak, Biz gazilerimizin ve şehitlerimizin haklarını yerine getiremeyiz. Onlar olmasaydı bizler bugün burada olamayabilirdik dedi.

UNUTULMADIĞIMIZI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR

15 Temmuz Gazisi Ergin Yapıcı,Bu güzel atmosferde bizleri ağırladığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel atmosferde bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Derdimiz vatanımız, bayrağımız. Unutulmadığımızı böyle günlerde hatırlanmak bizleri mutlu ediyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için mücadele ediyoruz. Derdimiz şehitlerimiz ve gazilerimiz. Kimi şehit ve gazi ailelerimiz bazı şeyleri paylaşamıyor. Burada olmayan çok güçlü kahramanlarımız var. Onların adına da çok teşekkür ediyorum. dedi.

Canlı telefon bağlantısı ile katılan, İstanbul Çağlayan Adliyesinde şehit edilen Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hacı Hakkı Kiraz, Hepinize çok teşekkür ediyorum dedi.