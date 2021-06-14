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Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme - Son Dakika

Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme

14.06.2021 19:22
Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmede yeni düzenlemelerde yer aldı. Yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile sigarayı bırakan veya içmeyen işçilere yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildi. Bisiklet ile işe gelir gidene iste aylık 50 TL fazla ödeme yapılacak.

Hizmet-İş Sendikası'na kayıtlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Gazi Kültür A.Ş, Gazi Bel A.Ş ve Gazi Ağaç A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin eğitimi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre toplantıdan sonra açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, yıl başında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

"SİGARA İÇEN İŞÇİLER 1 SAAT DAHA AZ ÇALIŞIYOR"

Tanrıöver, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç'in de katıldığı toplantıda sözleşme ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirterek, " 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak sözleşmemiz gereği, sigara içmeyen ya da sigarayı bırakan kardeşlerimize yıllık 5 gün fazla izin yapma hakkı veriliyor. Çünkü, sigara içen bir kişi günde en az 1 saat az çalışıyor. Bu ayda ortalama 30 saatlik kayıp. Sigara içmeyen bu süreyi çalışarak geçirdiği için adaleti sağlamış olacağız. Aracı olup, işine bisikletle gelenlere de aylık 50 TL fazla ödeme yapacağız. Böylelikle işçimiz hem benzin masrafından kurtulacak, hem de bisiklet kullandığı için spor yapmış olacak. Bisikletlerin muhafazası için gerekli tüm önlemlerimizi aldık."

Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme - Son Dakika
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