Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcığılı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülerin eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli tarafından "Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek Konulu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere, geçmiş dönemlerde de bu tarz projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle aile mahkemeleriyle beraber çalıştığımızda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi (GADEM) ile gördük ki tüm Türkiye'ye örnek bir model çıktı. Şimdi de bunu daha da geliştiriyoruz. Tam bir program oluşturduk. Kim kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsa, hayata yeniden döndüğünde kendini çok daha güçlendirecek. Musiki, resim, kültür programları, sosyal projeler ve çıkardıkları ürünlerin pazarlanmasına kadar planlandı. Orada onların bizden istedikleri her şeyi yapacak sosyal aktivitelerin altyapısını hazırlıyoruz. Her bir kardeşimiz için sonraki süreçte yaşamla ilgili beklentilerini arttıracak destek programları yapacağız. Fırsat verildikçe büyük başarı hikayeleri çıkıyor." dedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ise kuruma atandığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destek gördüklerini aktararak, "Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hem soruşturmada, hem kovuşturmada hem de infazdan sonra ciddi görevlerimiz var. Cezaevleri, denetimli serbestlik müdürlüğü gibi bize bağlı kurumlardaki amacımız hükümlüleri topluma nasıl kazandırabiliriz? Yeniden suç işlemelerini nasıl önleriz? Bunların gayesi içindeyiz. Bu anlamda bunları gerçekleştirmek için paydaş kurumlara ihtiyacımız var. Bu tip protokoller ciddi anlamda katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy da hali hazırda denetimli serbestlikten yararlananlara yönelik eğitim çalışmaları olduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.