Son Dakika Haberleri: Gaziantep Cenaze Aksaray'a Gönderildi

Gaziantep Cenaze Aksaray'a Gönderildi

53 dakika önce

Suriye'de Türk askerlerine saldırı 1 şehit, 1 yaralı (4)CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİSuriye'de PKKPYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Suriye'de Türk askerlerine saldırı 1 şehit, 1 yaralı (4)

CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİ

Suriye'de PKKPYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şehit erin cenazesi otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Aksaray'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:01 Kaynak: DHA

Gaziantep, Aksaray, Güncel
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