Gaziantep FK 1 puanla dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK 1 puanla dönüyor

18.01.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anıl Demirci, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakika üzülmelerini dile getirdi.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, ikinci yarıda daha tehditkar oynadıklarını belirterek, "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, futbolcuların hafta içinde çalıştıkları plana sadık kaldığını belirterek, "Ne konuştuysak, maçın 1. dakikasından son düdüğe kadar her anlamda yerine getirdiler. Bizi mutlu eden şey Galatasaray'ın analizini yaptığımızda bu tespitlerin sahada karşılığını almak bizi mutlu etti. Galatasaray'ın bu seneki maçlarını izlediğimizde Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Bugün Galatasaray'ın hücumda yaptığı özel işleri engellemek için baskı düzenimizi değiştirdik. Oyuncularımıza bu anlamda plana sadık kalmalarında dolayı teşekkür ederim. İlk yarı hücumda geçişleri bulamadık. İkinci yarı Galatasaray'ın risk alacağını düşünüyorduk. Abdülkerim'in oyuna girmesi, kazandığımız toplar bize fırsat olabilirdi. İkinci yarıda daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü. Oyuncularım hafta içinde Kocaelispor'a karşı 80 dakika 10 kişi mücadele etti. Bugün de aynı özveri ve bağlılıkla sahada yer aldıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Drissa Camara ve Kacper Kozlowski'nin takım için önemli futbolcular olduğu belirten Demirci, bu futbolcular için ilgilenenlerin de olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Anıl Demirci, Galatasaray, Son Dakika, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK 1 puanla dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK 1 puanla dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.