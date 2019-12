Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 içerisinde olmak

"Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 11 içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Altyapıdan oyuncu yetiştirip yerli futbolcu sayısını artırmak istediklerini dile getiren Büyükekşi, teknik direktör Sumudica'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak diğer tekliflerin önünü kestiklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 16 puanla 12'nci sırada yer alan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar ligdeki hedeflerine ulaşma yönünde emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz. Gaziantep geçmişte bu başarıları birçok sefer tekrarladı, şehrin bu konuda geçmişten gelen önemli bir tecrübesi var. Taraftarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz, şu anda yaklaşık 10-12 bin seyirci ile oynuyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarla maç yaptığımız zaman bu sayı 15-16 binlere çıkıyor ama bizim hedefimiz 20 bin seyirciye çıkabilmek çünkü stadımız 33 bin 500 kişilik. Ben sizin vasıtanızla özellikle Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızı maça davet ediyorum. Öğrencisi, öğretmeni, iş adamı, işçisi, köylüsü, memuru herkesi maçlarımızda görmek istiyoruz. Futbol 11 kişiyle oynanıyor ama 12'nci güç seyirciler. Taraftarlarımızın desteğini arkamıza alıp daha güçlü olacağımıza inanıyorum" dedi.

"BANKALARDAN KREDİ ALMA GİBİ BİR HEDEFİMİZ YOK"

Başkan Büyükekşi, kulübün borcunun bulunmaması ile ilgili olarak, "Aslında zaten ana amaç bu; kulüplerin gelir ve gider dengesini eşit duruma getirebilmesi. Eğer kulüpler bunu sağlayabilirse önleri daha açık olacak. Altyapıya özellikle önem vermek istiyoruz. Altyapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda genelde 3 yerli, 8 yabancı oyuncuyla oynuyoruz. Bunun sayısını daha geliştirmek ve yerli oyuncu sayımızı yarı yarıya getirmek istiyoruz. Bu yüzden de altyapı son derece önemli. Bankalardan kredi alma gibi bir hedefimiz yok. Onun yerine; kendi kaynaklarımızla, kendi şehrimizde yaşayanların takıma gerek kombine alarak gerek reklam vererek destek olması" diye konuştu.

"SUMUDİCA'YA GELEN TEKLİFLERİN ÖNÜNÜ KESEBİLMEK İÇİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

Rumen teknik adam Marius Sumudica ile olan 1 yıllık sözleşmelerini 2 yıla çıkardıklarını belirten Büyükekşi, "Sumudica ile biz geldiğimizde 1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Biz başlar başlamaz birkaç hafta sonra takımımız da çok iyi bir yere gelmişti, 5'inci durumdaydı. Hem istikrarı sağlamak hem futbolcuların hocalarına olan güvenini artırmak, hocamıza da başta Romanya Milli Takımı olmak üzere talepler vardı, bunların da önünü kesebilmek için bir yıllık sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak 2 yıllık sözleşme haline getirdik" şeklinde konuştu.

"DOĞRU TRANSFERLERLE TAKIMI DAHA İYİ YERLERE TAŞIRIZ DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

Mehmet Büyükekşi, ligin ilk yarısında birtakım şanssızlıklar yaşadıklarını ve takımda 7 sakat olduğunu dile getirerek, "2 tane forvetimiz var; bir tanesi Muğdat, maalesef Muğdat çapraz bağlarını kopardı, ameliyat oldu ve Mayıs sonuna kadar kendisinden yararlanamayacağız. Muhammet Demir, santrfor oyuncumuz, fıtık ameliyatı oldu, 8 hafta ondan faydalanamayacağız. O yüzden bir devre arasında santrfor yine bir oyuncumuz maalesef dizinden ameliyat oldu, 3 ay ondan yararlanamayacağımız. Bir tane orta saha, sol bek hem as hem yedek hem as oyuncumuzun ikisi de şu an sakat. Bir de 6 numara pozisyonda bir libero için girişimlerimiz olacak. İnşallah doğru transferleri yapar, takımımızı 2'nci devre daha iyi yerlere taşırız diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KADIN TARAFTAR SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep'te kadın taraftar derneği bulunduğunu ve bu dernekle iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Şu an her maçımıza yaklaşık 200 kadın taraftarımız geliyor, onları ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Yapmamız gereken şey daha fazla kadınımızı stadımızda ağırlayıp kadın taraftar sayımızı artırmak, bunu hedefliyoruz. Bunun da Türkiye'nin her tarafına bir mesaj olmasını istiyoruz çünkü özellikle aşırı birtakım küfürler ve diğer nahoş olayların önüne geçmek için bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu yolda da Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.