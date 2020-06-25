Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı kulüp yöneticileri Gürkan Tural ve Yusuf Demsoy'un yanı sıra kulübün genel müdürü Faruk Yıldırım, sportif direktör Fatih İbradı ve idari menajer Okan Eroğlu da izledi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:27 Kaynak: AA

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