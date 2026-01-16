Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı tamamladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Gaziantep ekibi, yaptığı bu çalışmayla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti. - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?