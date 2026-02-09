Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı Yendi - Son Dakika
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı Yendi

09.02.2026 23:39
Burak Yılmaz, galibiyetle şeytanın bacağını kırdıklarını ve geleceğe odaklanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Şimdi kazandık, şeytanın bacağını kırdık, önümüze bakacağız." dedi.

Yılmaz, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın devre arasında önemli oyuncular oldığını belirterek, "Çok önemli bir hocası var. Çok önemli bir futbol hakkı var, Ceyhun ağabey, Emre hoca çok değerliler. Biz bugün önde birebir basıp 3+2 oyun kurmak istedik." diye konuştu.

Kırmızı karta kadar oyunu her anlamda domine ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Her ne kadar bireysel hatayla gol yemiş olsak da oyundan kopmadık ve 2-1 öne geçmesini bildik. Hem defansif hem de ofansif olarak çok dominant bir oyunumuz vardı. Kırmızı karttan sonra da tabi ki de değiştik, artık teknik taktiğin yerine yürek ortaya girmesi gerekiyordu. Oyuncularımın yüreği çok büyük, onlara çok teşekkür ediyorum. Bu yüreklerinden dolayı çok değerliler. Yani çok duyguluyum onlar adına."

Gaziantep taraftarının çok mutlu olması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Taraftarımız bu kadar değerli oyuncu grubuna sahip oldukları için çok mutlu olmalılar. Ben de bu konuda şanslı hissediyorum. Şimdi kazandık, şeytanın bacağını kırdık, önümüze bakacağız. Bugünkü galibiyetin mutluluğunu yarın yaşayıp, ondan sonra da Kocaeli maçına konsantre olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir daha beni kenarda o şekilde görmeyeceksiniz."

Yılmaz, bir basın mensubunun sorusu üzerine duyguları üst seviyede yaşayan bir insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sevincimi ve mutsuzluğumu üst seviyede yaşayan bir insanım. Teknik direktörlüğe geçince tabi ki törpülendi ama bir daha beni saha kenarında herhangi bir hakeme karşı bu şekilde (Kocaelispor maçındaki kırmızı kart pozisyonu) görmeyeceksiniz. Ama hırsımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim bunu da söylemek zorundayım. Eksik olduğum yönler var, bunları geliştirmek ve değiştirmek için gerekli profesyonellerle çalışmalar yapıyorum. Allah izin verirse onu da değiştireceğim ama bir daha beni kenarda o şekilde görmeyeceksiniz. Sarı ya da kırmızı kart görebilirim ama herhangi bir şekilde agresif bir yapıyla o şekilde görmeyeceksiniz. Bu da benim eksikliğimdi, inşallah bunu da toplarlayıp komple bir hoca olma yolunda ilerlemek istiyorum."

Kaynak: AA

