Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2 - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2

22.04.2021 18:19
Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2, System.String[]

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun), Berkan, Babacar (Dk. 73 Efecan), Salih, Davidson (Dk, 90 Adam), Mustafa (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun), Berkan, Babacar (Dk. 73 Efecan), Salih, Davidson (Dk, 90 Adam), Mustafa (Dk. 90 Efkan)GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay - Olkowski (Dk. 86 Oğuz), Roderick Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Amedej Vetrih (Dk. 82 Furkan), Toşca, Miroslaw  Kevin Mirallas, Maxim, Muammet Demir (Dk. 86 Bilal),  Nouha DickoGOLLER: Dk.18, Dk. 53 Mustafa, Dk. 44 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) - Dk.6, Dk. 41 Muhammet (Gaziantep FK)KIRMIZI KART: Dk.90 Ricardo Sa Pinto (TD) (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Tzavellas, Caulker, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) - Mirallas  (Gaziantep FK)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı.6'ncı dakikada sağdan gelişen Gaziantep atağında ceza sahası dışındaki Jefferson topu içerideki Muhammet'e ortaladı. Muhammet'in vuruşunda top kaleci Marafona'yı geçerek ağlara gitti: 0-1.13'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayında topla buluşan Berkan içeriye kale dibine kadar sürdüğü topu sağdaki Babacar'a verdi. Babacar'ın vuruşunda top auta gitti.18'inci dakikada Alanyaspor Salih ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen topa yükselen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.22'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanının sağından şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Seken top Mustafa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata demesinde top az farkla auta gitti.41'inci dakikada soldan gelişen Gaziantep atağında ceza alanı sol çaprazından topu Davidson'dan kapan Maxim, Muhammet'e ortaladı. Muhammet kalenin dibinden düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-2.44'üncü dakikada ceza alanı dışında sağdan kullanılan serbest vuruşta Salih topun başına geçti, içeri ortaladı. Savunma arkasına sızan Caulker, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.İlk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.50'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan'a ortaladı. Berkan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.53'üncü dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Mustafa kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.69'uncu dakikada gelişen Gaziantep atağında Jefferson uzaktan şansını denedi. Jefferson'un vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.84'üncü dakikada Salih'in derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan kaleyi yokladı. Juanfran'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.90'ıncı dakikada Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Ricardo Sa Pinto, 4'üncü hakeme yoğun ve şiddetli itirazları sonucu kırmızı kartla tribüne gönderildi.90+4'üncü dakikada topu kapan ve ceza alanı içine kadar gelen Adam Bareiro'nun sert şutunda fileler havalandı. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.90+5'inci dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko ortaladı. Dicko'nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.GOLÜNÜ JOSEF SURAL'E ADADIKarşılaşmanın 44'üncü dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Caulker, golünü 29 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitiren takım arkadaşı Josef Sural'e adadı. Gol sonrası yedek kulübesine giden Caulker, Sural'in formasını havaya kaldırdı. Caulker aynı kazada kendisi de yaralanmıştı.

- Antalya

Suat Arslanboğa, Bahçeşehir, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu         
18:14
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı         
17:48
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti         
17:21
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı         
16:41
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 18:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei