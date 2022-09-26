Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı

26.09.2022 14:28
Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Sadettin Köse'nin (70), 18 Eylül Pazar günü ilçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'ndeki çiftliğine motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziantep İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle oluşturulan özel ekiple, Olay Yeri İnceleme, Asayiş ve JASAT timlerince 32 iş yerinden alınan yaklaşık 400 saatlik görüntülerin incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda cinayet şüphelisi S.K (45), Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan S.K, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Eylül'de ilçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse'yi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirmiş, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 20:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement