Gaziantep İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle oluşturulan özel ekiple, Olay Yeri İnceleme , Asayiş ve JASAT timlerince 32 iş yerinden alınan yaklaşık 400 saatlik görüntülerin incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda cinayet şüphelisi S.K (45), Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakalandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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