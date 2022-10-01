Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi

01.10.2022 14:46
Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 ton kaçak et ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 ton kaçak et ele geçirildi.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında bir kasapta kaçak kesim yapılan etlere rastlandı. Ekipler, kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen et ve sakatata el koydu.

Araca yüklenen 1 ton et, çöp merkezinde imha edildi.

Gerekli cezai işlemlerin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

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Nizip'e 'Halk Ekmek' satış büfesi açılıyor Nizip'e 'Halk Ekmek' satış büfesi açılıyor
Kaynak: AA

Nizip Belediyesi, Gaziantep, Zabıta, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi - Son Dakika
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