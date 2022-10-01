Çalışmalar sırasında bir kasapta kaçak kesim yapılan etlere rastlandı. Ekipler, kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen et ve sakatata el koydu.

Kaynak: AA

Nizip Belediyesi, Gaziantep, Zabıta, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi - Son Dakika

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