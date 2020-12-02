Gaziantep'in ocak-kasım ihracatı 7 milyar doları geçti - Son Dakika

Gaziantep'in ocak-kasım ihracatı 7 milyar doları geçti

02.12.2020 15:05
Gaziantep'in ocak-kasım ihracatı 7 milyar doları geçti, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ocak-kasım ayları arasında kentten 7 milyar 51 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ocak-kasım ayları arasında kentten 7 milyar 51 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, kasım ayında 710 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in geçen yılın aynı dönemine göre dış satışını yüzde 8,1 artırdığını belirtti.

Ocak-kasım döneminde ise ihracatı 7 milyar 51 milyon dolar seviyesine ulaşan Gaziantep'in geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 oranında artış kaydettiğini aktaran Yıldırım, "Önümüze gelen tüm verileri değerlendirdiğimizde Gaziantep'in örnek bir ihracat şehri olduğunu net olarak görüyoruz. TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre ocak-ekim dönemindeki dış ticaret performansımız gelecek adına umut verici. 10 aylık süreçte 11 milyar dolara yakın dış ticaret hacmimiz varken bunun 6,5 milyar doları aşkın kısmı bizim lehimize. Yani ihracatımızın ithalatı karşılama oranı net olarak yüzde 153,68." ifadelerini kullandı.

2021 yılına tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarıyla girmeyi garantilediklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"2020 yılı her anlamda dünya ve ülkemiz için büyük zorluklar getirdi. Biz Gaziantepliler olarak her şeye rağmen bir çıkış yolu bulmaya, ülkemiz için değer üretmeye devam ettik. Bugüne kadar gösterdiğimiz örnek ihracat performansıyla, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen başarılı aşı çalışmalarıyla umut ediyorum ki 2021 yılına çok daha mutlu ve umutlu gireceğiz. Önümüzdeki yılların Gaziantep'in başarı hikayeleriyle geçeceğine olan inancımız tam."

Sanayiciler sevinçli

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise 2020 yılına iyi başlanmasa da önemli bir başarıyla süreci yönettiklerini bildirdi.

Pandemiyle birlikte uluslararası ticaretin büyük oranda sekteye uğradığını aktaran Ünverdi, "Ancak sanayicilerimizin azmi, sektörel gücümüz ve ihracattaki başarımızla ilk 11 ayda 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Son dönemde salgın tüm dünyada yeniden tırmanışa geçse de olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonunda geçen yılki 7,5 milyar dolarlık ihracatımızın da üstüne çıkarak 2020'yi rekor ihracatla tamamlayacağız. Bu vesileyle salgınla mücadelede tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimi kurallara uymaları noktasında hassas olmaya özellikle davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, İhracat, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in ocak-kasım ihracatı 7 milyar doları geçti - Son Dakika Ekonomi


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