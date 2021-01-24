Gaziantep'in yoğun noktalarında kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Gaziantep'in yoğun noktalarında kısıtlama sessizliği

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokakta korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te yoğunluğuyla dikkat çeken sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessiz ve sakin bir görüntüye büründü. Kentte, özellikle Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, Muammer Aksoy Bulvar, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Nişantaşı Sokak, İstasyon Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi kısıtlamanın olmadığı günlerde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok sembol nokta sessiz görüntüsüyle dikkat çekti.