Gaziantep internetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi - Son Dakika

İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli memur Sefer Ateşalioğlu (66), internetten izleyerek öğrendiği hat sanatını, ilçedeki cami duvarlarına işledi. Ateşalioğlu en büyük hayalinin ise cami kubbesine hat sanatı işlemek olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası emekli memur Sefer Ateşalioğlu, 11 yıl önce kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını kurutup işleyerek sanat eserine dönüştürmeye başladı. Sanatın farklı kollarında da çalışma yapmak isteyen Sefer Ateşalioğlu, bir süre önce internette izlediği videolarla hat sanatı yapmaya başladı. Hiç eğitim almadan hat sanatına başlayan Ateşalioğlu, 120 günde kendi mahallesindeki caminin duvarlarına çeşitli desen motifleri ile Ayetel Kürsi, Allah'ın 99 ismi ve dört halifenin isimlerini yazdı.

Tek hayalinin caminin kubbesini de motifle işlemek olduğunu söyleyen Sefer Ateşalioğlu, Camide Ramazan ayında hava sıcak olunca sırt üstü yatıp dinlenirken, kubbedeki ve duvardaki yazı ve desenler dikkatimi çekti. Memur olmadan önce yağlı boyacılık yaptığım için ben bunu yaparım inancıyla, internette hat sanatını izledim. Oradan esinlenerek, kullanılan boya ve fırçalarla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Ustam olmadığı gibi eğitimde almadım. Kendi mahallemin camisinde Ayetel Kürsi, Allah'ın 99 ismini, dört halifemizin isimlerini yazdım. 120 günde sabırla Allah rızası için çalıştım. Hattat olarak tek hayalim ise camimizin yarım kalan kubbe kısmını da bitirmektir diye konuştu.