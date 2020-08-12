Gaziantep iş dünyası e-ticaretten daha fazla pay istiyor - Son Dakika

Gaziantep iş dünyası e-ticaretten daha fazla pay istiyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), tekstil, halı, ayakkabı ve gıda sektörlerinde 185 ülkeye ihracat yapılan kentteki firmaların e-ticaret pazarında daha fazla söz sahibi olabilmesi için yürüttüğü çalışmaları genişletti.

Gaziantep iş dünyası e-ticaretten daha fazla pay istiyor, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), tekstil, halı, ayakkabı ve gıda sektörlerinde 185 ülkeye ihracat yapılan kentteki firmaların e-ticaret pazarında daha fazla söz sahibi olabilmesi için yürüttüğü çalışmaları genişletti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle e-ticaretin büyük bir önem kazandığını, kendilerinin de bu konuda uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Salgın döneminin e-ticaret satışlarını etkilediğine dikkati çeken Yıldırım, "Dünyada 2020 yılında büyüme 4,5 trilyon dolar hedeflenirken yıl bitmeden bu rakam yakalandı. Türkiye'de de yüzde 159'luk büyüme oldu. Bu büyüme öngörülerin altüst olması demek. İnsanların ticaret, yaşam, marka alışkanlıkları değişiyor. Dolayısıyla yeni sürece hazırlık yapmak gerekiyor." dedi.

GTO olarak alışveriş sitesi trendyol.com ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu platformda Gaziantep pazarı kuruldu. Bunun akabinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği trendyol.com ile bir çalışma yaptı. Bu sistem daha da gelişecek. Sıfır komisyonla üyelerimize trendyol.com da e-ticarette alan yarattı. Yaklaşık 200'ye yakın firma bu hakkı kullandı. Daha da gelişecek. Üyelerimize e-ticaretle ilgili eğitimlerini yanı sıra e-ihracatla ilgili de eğitimler veriyoruz. Dünya artık çok küçüldü. İnternet ortamında alışverişlerin yanı sıra yabancı ülkelerdeki odalarla online olarak toplantılar düzenliyoruz. Zaman o kadar kıymetli ki en verimli kullanma şekli de internet, sosyal medya. Şu anda Balkan ülkeleri ticaret ataşeleriyle, üyelerimizi bir araya getirdik. e-ticaret ile ilgili yol gösteriyoruz. Alıcı ve satıcıyı buluşturuyoruz. Her anlamda e-ticaretin önü açılacak."

"Bütün üyelerimizin online satışa dönmesi gerekiyor"

Yıldırım, Gaziantep'in e-ticarette iyi bir noktada olduğunu ancak bunun daha da geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

Salgın dolayısıyla 2020 yılının sıkıntılı geçeceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"2021 yılına hızlı ve güçlü gireceğimize inanıyorum. En önemli şey üyelerimizin ekonomik ve finansman açısından desteklenmesi. Bütün üyelerimizin online satışa dönmesi gerekiyor. Burası büyük pazar. Bu pastadan en büyük payı almak istiyoruz. Gaziantep ilkleri yapmıştır. İnşallah doğru çalışma, lokasyon, kurgulama ve eğitimle birlikte bu pastadan en büyük payı alırız."

Yıldırım, Kovid-19 dolayısıyla bütün dünyada ekonomik sıkıntılar yaşandığını, devletin bu süreçte her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirterek durumun beklenilenden uzun sürdüğünü ve bu nedenle borçların zamana yayılması, çok düşük faizlerle ya da faizsiz ödenmesi için katkı isteyeceklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:59

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep iş dünyası e-ticaretten daha fazla pay istiyor - Son Dakika Ekonomi
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