'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI - Son Dakika
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'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI

21.05.2022 16:00

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen 'Gaziantep Kitap Fuarı' açıldı.

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen 'Gaziantep Kitap Fuarı' açıldı.

'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi kapsamında, valiliğin katkısıyla Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 'Gaziantep Kitap Fuarı' başladı. 415 yayınevi ve 380 yazara ev sahipliği yapılan kitap fuarında okuyucular, birbirinden değerli yazar ve şair ile tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kitapseverler katıldı. Yoğun katılımın olduğu fuar, 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Gaziantep'in medeniyet şehri olduğunu ve Türkiye'nin en büyük kitap fuarının da burada açıldığını söyledi. Kitap fuarı etkinliklerinin düzenli olarak devam etmesi gerektiğini ve bu alanda desteklerin verileceğini kaydeden Şen, "Burası bir medeniyet şehri. Medeniyet de kitapsız olmaz. Türkiye'nin en büyük kitap fuarı Gaziantep'te açılıyor. Her gün okuduğumuz şey yeni ufuklar açmıyorsa o zaman boş okuyoruz. Okuduğumuz şeyi ilim seviyesine çıkarmamız gerekiyor. İlim seviyesinde okuyorsanız bunu irfan seviyesine ardından marifet seviyesine ardan hikmet seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Gençlerimizden isteğim bir tek kitap standını dahi atlamadan gezsinler. Her kitabı alamıyorsanız bile koklayın kitapları" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de kitap okuma oranlarının artırılması için projeler gerçekleştirildiğini ve kitaplarla birlikte yazarların da şehre getirilmesiyle kitap okuma alanında fark yaratmak istediklerini söyledi.

Altyapı belediyeciliğinin biterek yerini kültür ve sosyal belediyeciliğin aldığını söyleyen Şahin, "Biz artık altyapı belediyeciliği bitmiştir, diyoruz. Bu ülke sosyal belediyecilikte hiç kimseyi geride bırakmadı. Kalkınma yolculuğunda kültürel belediyecilik yaptık. Kültür ve sanat dediğimiz şey akşamdan sabaha olmuyor. Önce okuyacağız. Medeniyet yolculuğuna çıkacağız. Gaziantep'te bütün belediyelerimiz gücü ölçüsünde kitaplar dağıttı. Okul kütüphanelerinde tüm kitapları bulabilirsiniz. Büyükşehir olarak dijital kütüphane oluşturduk ve 36 bin kitaba buradan ulaşabiliyorsunuz. Gençlerimiz artık okumaya ve analiz etmeye başladı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, açılışı gerçekleştirilen fuardaki stantları dolaştı.

'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI
'GAZİANTEP KİTAP FUARI' BAŞLADI

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Gaziantep Kitap Fuarı açıldı Gaziantep Kitap Fuarı açıldı Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
Kaynak: DHA

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