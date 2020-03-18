Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı

16 dakika önce

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.

Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı, System.String[]

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.


Şimşek, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığını hatırlattı.

Bu sürecin dayanışma içerisinde aşılacağına inandığını aktaran Şimşek, "Bu nedenle de sanayicilerimizin ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuzca mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz gibi borçlarını vade farkı olmadan talebi halinde bir ay süreyle erteleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin virüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle devletimiz çok iyi çalışıyor. Çok doğru kararlar alınıyor. Çünkü bizim için öncelikle vatandaşımızın sağlığı gelir. Alınan radikal tedbirlerle virüsün ülkemize girişi ve yayılması büyük ölçüde önleniyor. İnşallah kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz. OSB yönetimi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin açıklayacağı yeni tedbir ve uyarıları da dikkate alarak, önümüzdeki dönemde oluşacak şartlara göre gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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