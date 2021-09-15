Gaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep , Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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