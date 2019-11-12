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Gaziantep tahtaköprü barajı sularken elektrikte üretecek

6 saat önce

Tahtaköprü barajı sularken elektrikte üretecekGaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahta Köprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları sürüyor.

Tahtaköprü barajı sularken elektrikte üretecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahta Köprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla barajın Amik ovasında 465 bin dekar alanı sulaması ve yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretmesi hedefleniyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay arasındaki Amik ovasını sulayan 1974 yılında inşa edilen Tahtaköprü Barajı'nda başlatılan yükseltme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Gövde dolgusunun 9 metre yükseltilerek 55,5 metreye ulaştırılması amaçlanan barajdaki çalışmalar tamamlandığında 119 bin dekar olan sulama alanı 465 bin dekara çıkacak. Ayrıca çalışmaların tamamlanması ile kurulacak Hidro Elektrik Santrali (HES) sayesinde yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapılacak.

Tahtaköprü Barajı yükseltme çalışmasını yürüten yüklenici firma yetkilisi Şehmus Cengiz, Tahtaköprü Barajı'nın gövdesini 9 metre daha yükseltme çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut hacmi 2 milyon küp olan barajımızda çalışmalarının tamamlanmasıyla 4 milyon küpe çıkacaktır. Sulama amaçlı hizmet veren barajımız yükseltmeyle birlikte hem sulama hem de enerji üretecektir. 406 olan yüksekliğin 436'ya çıkacak, yılbaşına kadar gövde dolgu çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Barajımız yükseltilmesinin ardında yaklaşık 1 yıl sonrada kurulacak HES ile yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretecekö dedi.

Gaziantep tahtaköprü barajı sularken elektrikte üretecek

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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